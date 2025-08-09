برقية تعزية من توم براك الى الرئيس عون: الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الأليمة

نشر المبعوث الأميركي توم براك، عبر حسابه على "إكس"، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



وجاء في البرقية:



"فخامة الرئيس،



باسم الرئيس دونالد ترامب والشعب الأميركي، أتقدّم إليكم، وإلى عائلات الشهداء، وإلى شعب لبنان بأحرّ التعازي على إثر الخسارة المأساوية لعدد من عناصر الجيش اللبناني اليوم.



إننا نشارككم الحزن على فقدان هؤلاء الجنود الشجعان الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن لبنان وحماية أمنه. وستبقى تضحيتهم في خدمة وطنهم موضع تقدير وتكريم. كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الأليمة. وتقبّلوا مني أصدق مشاعر المواساة، وأطيب الأمنيات بالقوة والصبر لعائلات الشهداء ولجميع من يخدم في صفوف الجيش اللبناني".