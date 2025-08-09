الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برقية تعزية من توم براك الى الرئيس عون: الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الأليمة

خبر عاجل
2025-08-09 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
برقية تعزية من توم براك الى الرئيس عون: الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الأليمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
برقية تعزية من توم براك الى الرئيس عون: الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الأليمة

نشر المبعوث الأميركي توم براك، عبر حسابه على "إكس"، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. 

وجاء في البرقية:

"فخامة الرئيس،

باسم الرئيس دونالد ترامب والشعب الأميركي، أتقدّم إليكم، وإلى عائلات الشهداء، وإلى شعب لبنان بأحرّ التعازي على إثر الخسارة المأساوية لعدد من عناصر الجيش اللبناني اليوم.

إننا نشارككم الحزن على فقدان هؤلاء الجنود الشجعان الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن لبنان وحماية أمنه. وستبقى تضحيتهم في خدمة وطنهم موضع تقدير وتكريم. كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الأليمة. وتقبّلوا مني أصدق مشاعر المواساة، وأطيب الأمنيات بالقوة والصبر لعائلات الشهداء ولجميع من يخدم في صفوف الجيش اللبناني".

أخبار لبنان

خبر عاجل

توم براك

برقية تعزية

جوزاف عون

الجيش

LBCI التالي
الاتحاد الدولي لكرة السلة يرفض السماح للنجم اللبناني وائل عرقجي الالتحاق بمنتخب كرة السلة في بطولة آسيا بناءً على قرار اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي
انتهاء المباراة بفوز منتخب أستراليا على منتخب لبنان بنتيجة 93-80 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة والمنتخب اللبناني يواجه كوريا الجنوبية يوم الأحد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-08-09

برقية تعزية من براك إلى سلام... وهذا ما جاء فيها

LBCI
أخبار لبنان
13:20

السفارة الفرنسية بعد استشهاد جنود من الجيش: فرنسا تقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة

LBCI
أخبار لبنان
15:50

الخارجية الفلسطينية تعزّي بشهداء الجيش: نقف الى جانب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-12

توم براك: الولايات المتحدة سهّلت محادثات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:38

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 97-86 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
11:56

انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 52-36 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
خبر عاجل
2025-08-09

برقية تعزية من براك إلى سلام... وهذا ما جاء فيها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-28

الرئيس نبيه بري يلتقي في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام

LBCI
أخبار دولية
2025-07-07

الرئيس الإسرائيلي يستضيف وفدا من أئمة أوروبا

LBCI
صحف اليوم
2025-06-25

خشية من إنزلاق الأمور نحو الأسوأ... وموقف مهم لجنبلاط اليوم (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار دولية
2025-05-15

تعيين أيمن المديفر رسميًا رئيسًا تنفيذيًا لنيوم السعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
07:07

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

وداع المجند الشهيد محمد شقير...

LBCI
أخبار لبنان
04:19

الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مهرجانات بيبلوس تواصل إحياء لياليها الساحرة وهذه المرة مع النجم الفرنسي سليمان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر

LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
أخبار لبنان
16:32

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
أمن وقضاء
04:27

يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ما الذي حدث في الحسكة بسوريا.. ولماذا قد يصل تأثيره إلى لبنان؟

LBCI
أمن وقضاء
05:24

جريمة قتل في برجا

LBCI
أخبار لبنان
15:26

الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More