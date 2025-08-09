برقية تعزية من براك إلى سلام... وهذا ما جاء فيها

وجه المبعوث الأميركي توم براك برقية تعزية إلى رئيس الحكومة نواف سلام، بعد استشهاد 6 عناصر من الجيش اللبناني جراء وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين - صور.



وجاء في البرقية:



"بالنيابة عن الرئيس ترامب والشعب الأميركي، أود أن أنقل إليكم خالص تعازينا ومواساتنا العميقة لكم، ولعائلات الشهداء، ولشعب لبنان، إثر الخسارة المأساوية لعدد من أفراد القوات المسلحة اللبنانية اليوم.



لقد كرّس هؤلاء الجنود الشجعان أنفسهم لحماية أمن لبنان واستقراره. وسيُخلَّد تفانيهم وتضحياتهم في الذاكرة، وتُكرَّم خدمتهم. كما نبعث بأمنياتنا بالشفاء العاجل والكامل للمصابين في هذا الحادث.



في هذا الوقت العصيب، تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان وقواته المسلحة. أرجو أن تتقبلوا أحرّ التعازي وأصدق الأمنيات بأن تجد عائلات ورفاق الشهداء العزاء والقوة في الأيام المقبلة".