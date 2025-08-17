أخبار
الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية" عن زيارة لاريجاني: كنت واضحا بأن إيران دولة صديقة ولكن على قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ السيادة وعلى إيران أن تكون صديقة للمكونات اللبنانية كافة وليس لفئة واحدة

2025-08-17 | 11:55
الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية" عن زيارة لاريجاني: كنت واضحا بأن إيران دولة صديقة ولكن على قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ السيادة وعلى إيران أن تكون صديقة للمكونات اللبنانية كافة وليس لفئة واحدة

LBCI التالي
منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب الإيرانيّ ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة… ترقبوا المباراة بعد قليل عبر الـLB2
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
16:11

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: من واجبنا مساعدة الدول الصديقة لكننا لا نصدر الأوامر لها

LBCI
آخر الأخبار
16:05

الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير مروع وقع بين سيارتين عند مدخل صور - جل البحر أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وتم نقلهم الى مستشفيات صور لتلقي العلاج

LBCI
آخر الأخبار
16:04

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: المفاوضات تكتيك وأحيانا تكون واجبة والأهم أن نكون في موقع قوة

LBCI
آخر الأخبار
16:04

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: قواتنا المسلحة يقظة حاليا وعملنا على ترميم نقاط ضعفنا منذ أيام الحرب الأخيرة

LBCI
خبر عاجل
15:36

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا نتدخل في شؤون لبنان الداخلية وندعمه دوما في كل الظروف

LBCI
خبر عاجل
13:56

منتخب أستراليا بطلا لكأس آسيا في كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على منتخب الصين بنتيجة 90-89

LBCI
خبر عاجل
12:42

نبيه بري لـ"العربية": سأسمع من المبعوث الأميركي رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وليس لدي أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي

LBCI
خبر عاجل
12:40

نبيه بري لـ"العربية": لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها وحزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار لكن إسرائيل مستمرة في ضرباتها

LBCI
موضة وجمال
2025-07-18

نجمات الصف الأول يتألّقن في زفاف سيليو صعب... وإطلالات تخطف الأنفاس (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:38

منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب الإيرانيّ ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة… ترقبوا المباراة بعد قليل عبر الـLB2

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-19

من روما… تفاصيل المحادثات الإيرانية الأميركية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-16

"روبوت للحمل"... ابتكار تكنولوجي جديد يثير جدلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

من ألاسكا إلى واشنطن: كرة الحرب في ملعب زيلينسكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

الشركة التي خلدت ذكرياتك... تواجه خطر الزوال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هكذا يتنقل مليونيرية العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الملصق مفتاحك لمعرفة الفرق بين الطبيعي والمصنّع… اقرأه قبل شراء مشتقات الحليب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

استعداد إسرائيلي لإحتلال مدينة غزة... وتظاهرات واسعة في إسرائيل

LBCI
رياضة
13:30

انتهاء الجولة الـ١٤ من الدوري اللبناني للفروسية في نادي فقرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ترددات السويداء مستمرة... وحملة تضامن مع جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
09:39

رئيس إتحاد العشائر العربية يعلن الوقوف الى جانب وليد جنبلاط: التطاول عليه أمر مدان ومرفوض

LBCI
أخبار دولية
00:18

مصدران لرويترز: روسيا ستتخلى عن جيوب تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد

LBCI
أخبار لبنان
11:25

شيخ العقل: مواقف جنبلاط أبعد ما تكون عن خيانة التاريخ والهوية

LBCI
أمن وقضاء
14:03

الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

حصرية السلاح بيد الدولة: هل بدأ حلفاء حزب الله بالتمرّد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
05:14

قيادة الجيش: لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام في شأن خرق الأجواء السورية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة

