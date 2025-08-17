الرئيس عون في مقابلة مع "العربية": سلاح حزب الله شأن داخلي والمؤسسات الدستورية هي المعنية بمعالجة هذا الموضوع ولا اعتقد ان أحداً على مساحة الوطن لديه مشكلة مع حصر السلاح

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك