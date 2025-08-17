الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية": وضعنا ملاحظات على الورقة الأميركية وهي أضحت ورقة لبنانية ولا تصبح نافذة قبل موافقة الدول المعنية عليها وأكدنا على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"

