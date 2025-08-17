الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية": لم نتلق أي تهديد لو رفضنا الورقة الأميركية وكل ما قاله الأميركيون "بتمشوا بالورقة أهلا وسهلا واذا ما بتمشوا بالورقة فلن يبقى لبنان في دائرة اهتماماتنا"

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك