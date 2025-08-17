الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية": أثمّن الموقف السوري من الملاحظات اللبنانية على الورقة الأميركية والتنسيق الأمني والعسكري موجود ونحن بانتظار أي موفد سوري لتفعيل العلاقة

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك