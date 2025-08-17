الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية": الاتصالات مع إسرائيل هي من خلال الأميركيين والفرنسيين والفرقاء الذين يحبون أن يساعدوا فقط ولكن ليس هناك أي طرف أو وسيط يتولى أي حوار لبناني-إسرائيلي وما عدا ذلك هو مجرد كلام

