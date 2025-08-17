الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية": الطائفة الشيعية موجودة في لبنان وهي فاعلة في الحياة السياسية وفي الحياة البرلمانية و"ما حدا في يشيلا من مطرح ما هي" ولكن للأسف البعض ولأهداف سياسية وانتخابية يحاول تخويف اللبناني من الآخر

