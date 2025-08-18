أخبار
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

2025-08-18 | 07:58
نواف سلام: لإعلان التزام دولي واضح بعقد مؤتمر لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء انطلقت من المصلحة الوطنية العليا، مشددا على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.

موقف سلام جاء خلال استقباله السفير توم براك ترافقه مستشارة البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس، والسفيرة الأميركية ليزا جونسون.
 

وشدّد رئيس الحكومة على أولوية دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، مالاً وعتاداً، بما يمكّنها من أداء المهام المطلوبة منها. 

وأكد أهمية التجديد لقوات اليونيفيل نظرا لدورها في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة في الجنوب.
 

من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة إلى إعلان التزام دولي واضح بعقد مؤتمر لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان. 

كما تناول البحث المستجدات في سوريا، حيث شدّد رئيس الحكومة على أهمية الحفاظ على وحدتها وتعزيز الاستقرار فيها.
 

من جهته، قدّم السفير براك التعازي باستشهاد العسكريين في الجنوب الأسبوع الماضي، منوها بالقرارات الحكومية الأخيرة.
 

أخبار لبنان

خبر عاجل

نواف سلام

توم براك

إسرائيل

اليونيفيل

