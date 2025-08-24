أكسيوس: الموفد الأميركي توم براك وصل إلى إسرائيل والتقى اليوم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث طلب إدارة ترامب من إسرائيل كبح الهجمات في لبنان

