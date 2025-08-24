أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكسيوس: الموفد الأميركي توم براك وصل إلى إسرائيل والتقى اليوم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث طلب إدارة ترامب من إسرائيل كبح الهجمات في لبنان

خبر عاجل
2025-08-24 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
أكسيوس: الموفد الأميركي توم براك وصل إلى إسرائيل والتقى اليوم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث طلب إدارة ترامب من إسرائيل كبح الهجمات في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
أكسيوس: الموفد الأميركي توم براك وصل إلى إسرائيل والتقى اليوم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث طلب إدارة ترامب من إسرائيل كبح الهجمات في لبنان

خبر عاجل

الموفد

الأميركي

إسرائيل

والتقى

اليوم

برئيس

الوزراء

بنيامين

نتنياهو

إدارة

ترامب

إسرائيل

الهجمات

لبنان

LBCI التالي
أكسيوس: براك اجتمع أيضًا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الخارجية غدعون ساعر ووزير الدفاع إسرائيل كاتس
معلومات الـLBCI: المشاورات مستمرة بين الاسرائيليين والاميركيين فيما خص الرد الاسرائيليّ على الورقة الاميركية وذلك قُبيل وصول الموفدين الاميركيين توم براك ومورغان اورتاغاس
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:56

وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: إخماد الحريق الناجم عن الاستهداف الصهيوني لمحطة وخزانات شركة النفط في صنعاء

LBCI
خبر عاجل
11:38

معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

LBCI
آخر الأخبار
11:32

رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل استعداداتنا لتوسيع العملية العسكرية بالتركيز على مدينة غزة

LBCI
صحة وتغذية
11:30

ثورة جديدة في عالم الطب... اكتشاف علمي يمهّد الطريق لعلاج متلازمة داون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:38

معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

LBCI
خبر عاجل
09:07

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:03

أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين

LBCI
خبر عاجل
08:02

أكسيوس: إدارة ترامب تدفع بالتوازي نحو تطبيق ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وسوريا كمرحلة أولى على طريق تطبيع العلاقات مستقبلًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:43

معلومات للـLBCI: إجتماع أمني لبناني - سوري عقد منذ نحو ٣ أسابيع وأتى إستكمالا للاجتماع الذي رعته السعودية في آذار الماضي

LBCI
اقتصاد
2025-04-28

بحصلي يطمئن: أسعار المواد الغذائية تحافظ على إستقرارها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-21

العلماء يدقون ناقوس الخطر: الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا على وشك الانهيار

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:51

زيلينسكي: السلام في أوكرانيا يتحقق عبر ضمانات أمنية تمنع أي هجوم من أي دولة

LBCI
أخبار دولية
06:44

خامنئي: إيران لن تخضع للمطالب الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
05:10

الراعي: مسؤولية القيمين على الشأن العام كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
05:05

عودة: وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والاتهامات والإدانات المتبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:41

رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها

LBCI
أخبار لبنان
14:22

انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات

LBCI
حال الطقس
04:08

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

LBCI
أمن وقضاء
06:26

إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام

LBCI
خبر عاجل
09:07

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More