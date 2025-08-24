أكسيوس: براك اجتمع أيضًا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الخارجية غدعون ساعر ووزير الدفاع إسرائيل كاتس

التالي

أكسيوس: إدارة ترامب تدفع بالتوازي نحو تطبيق ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وسوريا كمرحلة أولى على طريق تطبيع العلاقات مستقبلًا