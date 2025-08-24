أخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

2025-08-24 | 11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
15:17

وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
15:10

الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين العبد بريف القنيطرة وتنفذ عمليات تفتيش في منازل

LBCI
آخر الأخبار
14:56

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال فلسطينيين بعد مطاردة وتمشيط والشرطة تشتبه بتخطيطهما لعملية في تل أبيب

LBCI
آخر الأخبار
14:31

الوكالة الوطنية: تحليق لمسيرات اسرائيلية فوق علي الطاهر والريحان وعرمتى

LBCI
خبر عاجل
13:31

رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة

LBCI
خبر عاجل
09:07

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:03

أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين

LBCI
خبر عاجل
08:02

أكسيوس: إدارة ترامب تدفع بالتوازي نحو تطبيق ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وسوريا كمرحلة أولى على طريق تطبيع العلاقات مستقبلًا

LBCI
منوعات
2025-08-09

في الأسبوع الـ38 من حملها... رفضت حضور زوجها حفل توديع عزوبية لكن ما حصل لاحقاً قلب حياتها!

LBCI
صحة وتغذية
06:17

بين رائحة الجسم والأمراض الخطيرة صلة وطيدة... هذا ما كشفه الخبراء!

LBCI
أمن وقضاء
06:26

إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:51

الحاج حسن: من يدعو إلى حصر السلاح أو نزعه ليس لديه خيار آخر إلا الاستسلام

LBCI
حال الطقس
04:08

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

LBCI
أمن وقضاء
06:26

إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
خبر عاجل
09:07

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:38

معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

LBCI
خبر عاجل
08:03

أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
10:43

معلومات للـLBCI: إجتماع أمني لبناني - سوري عقد منذ نحو ٣ أسابيع وأتى إستكمالا للاجتماع الذي رعته السعودية في آذار الماضي

LBCI
صحف اليوم
01:53

"حزب الله" يحشد مذهبياً لإحباط "حصرية السلاح" (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
08:02

أكسيوس: إدارة ترامب تدفع بالتوازي نحو تطبيق ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وسوريا كمرحلة أولى على طريق تطبيع العلاقات مستقبلًا

Learn More