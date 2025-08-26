عضو الوفد الاميركي جين شاهين من بعبدا: كان اجتماعنا مثمراً مع الرئيس جوزاف عون ونتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة

التالي

السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: حزب الله ليس وفيًا مع الشعب ويعمل لأجندة خارجية وليس للشعب اللبناني وأعتقد أن اللبنانيين يريدون مستقبلًا أفضل وإسرائيل لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف