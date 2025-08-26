السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: الإنسحاب الإسرائيلي متعلق بما سيقوم به لبنان وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله والفلسطينيين فلا تقدم إلى أي مكان والسعودية لن تأتي للمساعدة

التالي

عضو الوفد الأميركي إلى لبنان جين شاهين من بعبدا: الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والإقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب