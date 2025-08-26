الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: الإنسحاب الإسرائيلي متعلق بما سيقوم به لبنان وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله والفلسطينيين فلا تقدم إلى أي مكان والسعودية لن تأتي للمساعدة

خبر عاجل
2025-08-26 | 04:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: الإنسحاب الإسرائيلي متعلق بما سيقوم به لبنان وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله والفلسطينيين فلا تقدم إلى أي مكان والسعودية لن تأتي للمساعدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: الإنسحاب الإسرائيلي متعلق بما سيقوم به لبنان وإذا لم يتم نزع سلاح حزب الله والفلسطينيين فلا تقدم إلى أي مكان والسعودية لن تأتي للمساعدة

خبر عاجل

ليندسي

غراهام

بعبدا:

الإنسحاب

الإسرائيلي

متعلق

سيقوم

لبنان

والفلسطينيين

والسعودية

للمساعدة

LBCI التالي
عضو الوفد الأميركي إلى لبنان جين شاهين من بعبدا: الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والإقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب
السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: على لبنان نزع سلاح حزب الله قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:43

دمشق نددت بقصف إسرائيليّ جنوب سوريا

LBCI
أخبار لبنان
07:40

القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة

LBCI
أخبار لبنان
07:37

روابط التعليم الرسمي: لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب

LBCI
أخبار دولية
07:30

مداهمة للجيش الإسرائيليّ في وسط رام الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:02

رئاسة الجمهورية بعد لقاء الوفد الأميركي: الرئيس أكد الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وبورقة الأعمال المشتركة

LBCI
خبر عاجل
04:48

توم براك من بعبدا: الجيش اللبناني هو الجواب ولا اليونيفيل وفي كل مرة تلجأون للخارج تفقدون قيمة ما لديكم

LBCI
خبر عاجل
04:46

توم براك من بعبدا: إسرائيل تقول بشكل مباشر إنها لا تريد إحتلال لبنان وهي مستعدة للإنسحاب منه لكن تريد رؤية خطوات

LBCI
خبر عاجل
04:42

مورغان أورتاغوس من بعبدا: إسرائيل مستعدة للذهاب خطوة بخطوة مع الحكومة اللبنانية والأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال وسنقابل إتخاذ الحكومة خطوة بحث إسرائيل على اتخاذ خطوة أخرى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:53

الراعي إستقبل وفد حركة "التغيير" وزوارًا

LBCI
آخر الأخبار
04:26

السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: فكرة نزع سلاح حزب الله جاءت من الشعب اللبناني

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-23

غادرت ولم تعُد..لمن يعرف عنها شيئًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:33

بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:50

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:05

"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
أمن وقضاء
09:04

الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..

LBCI
حال الطقس
02:28

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:34

الشيخ نعيم قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
00:10

سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More