عضو الوفد الأميركي إلى لبنان جين شاهين من بعبدا: الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والإقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب

