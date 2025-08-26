عضو الوفد الأميركي إلى لبنان جين شاهين من بعبدا: الولايات المتحدة تدعم إصلاحات القطاع المصرفي ونأمل أن ينجح البرلمان في إنجازها

توم براك من بعبدا: الشرع لا يريد أن تكون هناك علاقات عدائية مع لبنان ولا أحد يريد حربًا أهلية

عضو الوفد الأميركي إلى لبنان جين شاهين من بعبدا: الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والإقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب