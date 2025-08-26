توم براك من بعبدا: الجيش اللبناني هو الجواب ولا اليونيفيل وفي كل مرة تلجأون للخارج تفقدون قيمة ما لديكم

رئاسة الجمهورية بعد لقاء الوفد الأميركي: الرئيس أكد الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وبورقة الأعمال المشتركة

توم براك من بعبدا: إسرائيل تقول بشكل مباشر إنها لا تريد إحتلال لبنان وهي مستعدة للإنسحاب منه لكن تريد رؤية خطوات