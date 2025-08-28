الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حركة فتح تسلم الجيش اللبناني ٦ شحنات أسلحة من مخيم الرشيدية

خبر عاجل
2025-08-28 | 03:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
حركة فتح تسلم الجيش اللبناني ٦ شحنات أسلحة من مخيم الرشيدية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
حركة فتح تسلم الجيش اللبناني ٦ شحنات أسلحة من مخيم الرشيدية

خبر عاجل

الجيش

اللبناني

شحنات

أسلحة

الرشيدية

LBCI التالي
السفير دمشقية للـLBCI: عملية تسليم السلاح ستستكمل يوم غد في مخيمات فلسطينية في بيروت
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:37

ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً

LBCI
خبر عاجل
07:32

غارات اسرائيلية استهدفت محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز

LBCI
آخر الأخبار
07:21

الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة وتعتقل شابين

LBCI
آخر الأخبار
07:15

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا وبعد دقائق ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين على البلدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:32

غارات اسرائيلية استهدفت محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز

LBCI
خبر عاجل
04:20

معلومات للـLBCI: بري قال أمس أمام زواره إن من يضرب الجيش اللبناني بوردة "كلب ابن كلب" وهذا موقف ثنائي "أمل" وحزب الله

LBCI
خبر عاجل
03:44

الجيش اللبناني تسلم شحنة أسلحة من مخيم البص

LBCI
خبر عاجل
03:41

قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب للـLBCI: السلاح الذي سلمته فتح للجيش اللبناني يضم ألغاما وصواريخ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:36

السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أكد للرئيس عون استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين

LBCI
أخبار لبنان
05:30

محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق

LBCI
آخر الأخبار
16:47

مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي إشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:23

"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية

LBCI
أخبار دولية
16:31

الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

LBCI
أمن وقضاء
13:35

في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل تعود فيروز إلى دمشق؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
01:31

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أمن وقضاء
05:45

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أخبار لبنان
04:55

لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

LBCI
أخبار لبنان
05:20

مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

LBCI
أخبار لبنان
23:35

للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More