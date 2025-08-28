حركة فتح تسلم الجيش اللبناني ٦ شحنات أسلحة من مخيم الرشيدية

السفير دمشقية للـLBCI: عملية تسليم السلاح ستستكمل يوم غد في مخيمات فلسطينية في بيروت

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت