قناة المسيرة: هجوم إسرائيلي على صنعاء
خبر عاجل
2025-08-28 | 09:57
قناة المسيرة: هجوم إسرائيلي على صنعاء
خبر عاجل
المسيرة:
إسرائيلي
صنعاء
حركة فتح تسلم الجيش اللبناني ٦ شحنات أسلحة من مخيم الرشيدية
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
13:00
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة: منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 تشرين الثاني الماضي ومصدر الخروقات لهذه الترتيبات ولكل القرارات الدولية ذات الصلة واحد وهو إسرائيل
آخر الأخبار
13:00
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة: منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 تشرين الثاني الماضي ومصدر الخروقات لهذه الترتيبات ولكل القرارات الدولية ذات الصلة واحد وهو إسرائيل
0
علوم وتكنولوجيا
13:00
عاش قبل 165 مليون سنة... اكتشاف بقايا متحجرة لديناصور غريب في المغرب
علوم وتكنولوجيا
13:00
عاش قبل 165 مليون سنة... اكتشاف بقايا متحجرة لديناصور غريب في المغرب
0
آخر الأخبار
12:59
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة: الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان والاستهداف الممنهج للمدنيين والأبرياء والبنى التحتية إضافةً إلى منع عودة النازحين داخلياً إلى منازلهم وقراهم وأرزاقهم ما زالت مستمرة
آخر الأخبار
12:59
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة: الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان والاستهداف الممنهج للمدنيين والأبرياء والبنى التحتية إضافةً إلى منع عودة النازحين داخلياً إلى منازلهم وقراهم وأرزاقهم ما زالت مستمرة
0
آخر الأخبار
12:53
اصابات في صفوف الجيش في الناقورة خلال تفكيك مسيّرة اسرائيلية مفخخة
آخر الأخبار
12:53
اصابات في صفوف الجيش في الناقورة خلال تفكيك مسيّرة اسرائيلية مفخخة
خبر عاجل
12:44
المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا: هذه المرة الأخيرة التي ندعم فيها التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان ونحث المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني خلال العام المقبل
خبر عاجل
12:44
المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا: هذه المرة الأخيرة التي ندعم فيها التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان ونحث المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني خلال العام المقبل
0
خبر عاجل
12:34
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: قرار انسحاب اليونيفيل من جنوب لبنان في 2027 "خبر جيد"
خبر عاجل
12:34
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: قرار انسحاب اليونيفيل من جنوب لبنان في 2027 "خبر جيد"
0
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
0
خبر عاجل
07:32
غارات اسرائيلية استهدفت محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز
خبر عاجل
07:32
غارات اسرائيلية استهدفت محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز
فنّ
12:40
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب
فنّ
12:40
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب
0
آخر الأخبار
11:48
مصادر أمنية إسرائيلية: الهجمات على المسؤولين الحوثيين تزامنت مع تجمعات بمناطق متفرقة لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل للزعيم عبد الملك الحوثي
آخر الأخبار
11:48
مصادر أمنية إسرائيلية: الهجمات على المسؤولين الحوثيين تزامنت مع تجمعات بمناطق متفرقة لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل للزعيم عبد الملك الحوثي
0
أخبار لبنان
11:58
نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل
أخبار لبنان
11:58
نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل
0
أمن وقضاء
2025-07-13
لمدة شهر... تدابير سير على جسر الفيدار - المسلك الشرقي
أمن وقضاء
2025-07-13
لمدة شهر... تدابير سير على جسر الفيدار - المسلك الشرقي
تقارير نشرة الاخبار
08:10
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
تقارير نشرة الاخبار
08:10
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
0
أخبار لبنان
06:38
أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين
أخبار لبنان
06:38
أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين
0
أخبار دولية
06:37
إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
06:37
إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات
0
أمن وقضاء
06:25
المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…
أمن وقضاء
06:25
المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…
0
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
5
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
6
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
7
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
