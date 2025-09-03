الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين

خبر عاجل
2025-09-03 | 15:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين

خبر عاجل

الإسرائيلي:

إستهدفنا

موقعًا

للحزب

أنصارية

لبنان

استخدامه

لتخزين

آليات

هندسية

ومنصة

صاروخية

منطقة

الجبين

LBCI التالي
غارة تستهدف مبنى يقع بين بلدتي الخرايب والزرارية
التحكم المروري: تصادم بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية واصطدام الفان بمحطة وقود على الطريق الدولية - محلة الكحالة نزولا ما أدى الى سقوط ٥ جرحى ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:48

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين

LBCI
آخر الأخبار
16:47

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرة فوق قعقعية الصنوبر والجوار وفوق تفاحتا على علو مخفوض

LBCI
أخبار دولية
16:41

إسرائيل تعلن إعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

LBCI
أخبار دولية
16:39

15 قتيلًا على الأقل إثر خروج عربة ترام عن مسارها في البرتغال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:10

سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية

LBCI
خبر عاجل
08:46

غارة تستهدف مبنى يقع بين بلدتي الخرايب والزرارية

LBCI
خبر عاجل
03:38

التحكم المروري: تصادم بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية واصطدام الفان بمحطة وقود على الطريق الدولية - محلة الكحالة نزولا ما أدى الى سقوط ٥ جرحى ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

LBCI
خبر عاجل
01:30

قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان: طائرات إسرائيلية مسيرة أسقطت 4 قنابل يدوية قرب قوات حفظ السلام صباح الثلاثاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-10

33 قتيلا في هجمات للدعم السريع في غرب ووسط السودان

LBCI
خبر عاجل
2025-07-11

تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا

LBCI
اسرار
2025-05-02

أسرار الصحف المحلية ٣-٥-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
23:57

الجزيرة: القوات الإسرائيلية تنسف مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:45

12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

LBCI
أخبار دولية
13:54

ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال

LBCI
أخبار دولية
13:16

نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
أخبار لبنان
02:24

جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More