نواف سلام: مصداقية المجتمع الدولي على المحك وعليه التحرك لإلزام إسرائيل وقف الاعتداءات واحترام سيادة لبنان

الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكاً صارخاً لإعلان "وقف العمليات العدائية" لشهر تشرين الثاني الماضي وللقرار ١٧٠١ ومبادىء القانون الدولي وأحكامه. مصداقية المجتمع الدولي على المحك … فعليه التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان…
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 4, 2025
