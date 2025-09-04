تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن النادي اللبناني للسيارات والسياحة يُنظّم "رالي لبنان الـ47"، وذلك بتواريخ 5-6-7-أيلول 2025 على 11 مرحلة:



يوم الجمعة 5-9-2025:



المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضيّة للسرعة 2.54 كلم (الكسليك - جونية داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة)

تُقام هذه المرحلّة داخل النادي، الذي يُقفل أبوابه اعتباراً من الساعة 11:00 قبل الظهر لغاية الساعة 21:00.



يوم السبت 6-9-2025:



المرحلة الخاصة الثانية، والخامسة للسرعة 14.63 كلم (المنصف - سبيّل)



تنطلق هذه المرحلة من المنصف صعودًا باتجاه شيخان، غرزوز، بخعاز، معاد، غلبون، بجّه، وصولًا إلى سبيّل وسيتمّ منع مرور السّيّارات على هذا المسار ما بين الأوقات التّالية: من السّاعة 7:20 إلى السّاعة 10:20، ومن السّاعة 13:12 إلى السّاعة 16:12.



المرحلة الخاصة الثالثة والسادسة للسرعة 28.89 كلم (تولا – ياريتا)



تنطلق هذه المرحلة من تولا، مفرق البقيعة، ضهر أبي ياغي، المسرح، مار ماما، محمرش، العلالي، مراح الحاج، آسيا، زين، فتيحات، باتّجاه صورات صعودًا إلى كفر شليمان، حلتا وصولًا إلى ياريتا، وسيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 8:40 لغاية الساعة 11:40، ومن الساعة 14:32 لغاية الساعة 17:32.



المرحلة الخاصة الرابعة والسابعة 17.65 كلم (دير بيلا – كفرحي)

تنطلق هذه المرحلة من كفرحي، شناطة، بزيزا، وطى فارس، زكزوك، المجدل، نزولا إلى كفتون، ثم صعودا إلى بقسميا، وصولا إلى كفرحي، وسيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 9:43 لغاية الساعة 12:43، ومن الساعة 15:35 لغاية الساعة 18:35.



يوم الأحد 7-9-2025:



المرحلة الخاصة الثامنة 16.85 كلم (زندوقة – بعبدات)

تنطلق هذه المرحلة من زندوقة، القصيبة، الكنيسة، العربانيّة، مفرق صليما، نزولًا إلى الدليبه، ثم صعودًا إلى بعبدات، وسيتمّ منع مرور السيارات من الساعة 7:30 لغاية الساعة 10:30.



المرحلة الخاصة التاسعة والحادية عشرة 16.52 كلم (زبوغا – كفرتيه)

تنطلق هذه المرحلة من مفترق ربوغا، صعودا إلى زبوغا، كفر عقاب، عين القبو، المشرع، ثم إلى كفرعقاب ثانيةً، وادي الكرم، وصولًا إلى كفرتيه، وسيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 8:31 لغاية الساعة 11:31، ومن الساعة 13:22 لغاية الساعة 16:22.



المرحلة الخاصة العاشرة 17.67 كلم (زندوقة – بزبدين)

تنطلق هذه المرحلة من زندوقة، القصيبة، الكنيسة، العربانيّة، مفرق صليما، نزولا إلى الدليبه، ثم صعودا إلى حاصبيا، وصولا إلى بزبدين، وسيتم منع مرور السيارات من الساعة 11:49 لغاية الساعة 14:49.



لذلك، سيتم منع المرور على الطرقات آنفة الذِّكر، في الأوقات المحدّدة أعلاه، على أن يُعاد فتح الطّرقات بعد مرور آخر المتسابقين.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السير الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور.