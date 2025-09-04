الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
2025-09-04 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن النادي اللبناني للسيارات والسياحة يُنظّم "رالي لبنان الـ47"، وذلك بتواريخ 5-6-7-أيلول 2025 على 11 مرحلة:
يوم الجمعة 5-9-2025:
المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضيّة للسرعة 2.54 كلم (الكسليك - جونية داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة)
تُقام هذه المرحلّة داخل النادي، الذي يُقفل أبوابه اعتباراً من الساعة 11:00 قبل الظهر لغاية الساعة 21:00.
يوم السبت 6-9-2025:
المرحلة الخاصة الثانية، والخامسة للسرعة 14.63 كلم (المنصف - سبيّل)
تنطلق هذه المرحلة من المنصف صعودًا باتجاه شيخان، غرزوز، بخعاز، معاد، غلبون، بجّه، وصولًا إلى سبيّل وسيتمّ منع مرور السّيّارات على هذا المسار ما بين الأوقات التّالية: من السّاعة 7:20 إلى السّاعة 10:20، ومن السّاعة 13:12 إلى السّاعة 16:12.
المرحلة الخاصة الثالثة والسادسة للسرعة 28.89 كلم (تولا – ياريتا)
تنطلق هذه المرحلة من تولا، مفرق البقيعة، ضهر أبي ياغي، المسرح، مار ماما، محمرش، العلالي، مراح الحاج، آسيا، زين، فتيحات، باتّجاه صورات صعودًا إلى كفر شليمان، حلتا وصولًا إلى ياريتا، وسيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 8:40 لغاية الساعة 11:40، ومن الساعة 14:32 لغاية الساعة 17:32.
المرحلة الخاصة الرابعة والسابعة 17.65 كلم (دير بيلا – كفرحي)
تنطلق هذه المرحلة من كفرحي، شناطة، بزيزا، وطى فارس، زكزوك، المجدل، نزولا إلى كفتون، ثم صعودا إلى بقسميا، وصولا إلى كفرحي، وسيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 9:43 لغاية الساعة 12:43، ومن الساعة 15:35 لغاية الساعة 18:35.
يوم الأحد 7-9-2025:
المرحلة الخاصة الثامنة 16.85 كلم (زندوقة – بعبدات)
تنطلق هذه المرحلة من زندوقة، القصيبة، الكنيسة، العربانيّة، مفرق صليما، نزولًا إلى الدليبه، ثم صعودًا إلى بعبدات، وسيتمّ منع مرور السيارات من الساعة 7:30 لغاية الساعة 10:30.
المرحلة الخاصة التاسعة والحادية عشرة 16.52 كلم (زبوغا – كفرتيه)
تنطلق هذه المرحلة من مفترق ربوغا، صعودا إلى زبوغا، كفر عقاب، عين القبو، المشرع، ثم إلى كفرعقاب ثانيةً، وادي الكرم، وصولًا إلى كفرتيه، وسيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 8:31 لغاية الساعة 11:31، ومن الساعة 13:22 لغاية الساعة 16:22.
المرحلة الخاصة العاشرة 17.67 كلم (زندوقة – بزبدين)
تنطلق هذه المرحلة من زندوقة، القصيبة، الكنيسة، العربانيّة، مفرق صليما، نزولا إلى الدليبه، ثم صعودا إلى حاصبيا، وصولا إلى بزبدين، وسيتم منع مرور السيارات من الساعة 11:49 لغاية الساعة 14:49.
لذلك، سيتم منع المرور على الطرقات آنفة الذِّكر، في الأوقات المحدّدة أعلاه، على أن يُعاد فتح الطّرقات بعد مرور آخر المتسابقين.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السير الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
قوى الأمن
تدابير سير
رالي الربيع
التالي
نواف سلام: مصداقية المجتمع الدولي على المحك وعليه التحرك لإلزام إسرائيل وقف الاعتداءات واحترام سيادة لبنان
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-25
تدابير سير تزامنًا مع سباق رالي البترون الأول
أمن وقضاء
2025-07-25
تدابير سير تزامنًا مع سباق رالي البترون الأول
0
أخبار لبنان
2025-07-30
تدابير سير غدا تزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب
أخبار لبنان
2025-07-30
تدابير سير غدا تزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب
0
أخبار لبنان
2025-07-22
تدابير سير الأربعاء تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب
أخبار لبنان
2025-07-22
تدابير سير الأربعاء تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب
0
أمن وقضاء
2025-07-19
تدابير سير في بكفيا تزامناً مع اقامة سباق تسلّق الهضبة الثاني
أمن وقضاء
2025-07-19
تدابير سير في بكفيا تزامناً مع اقامة سباق تسلّق الهضبة الثاني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
0
خبر عاجل
05:37
نواف سلام: مصداقية المجتمع الدولي على المحك وعليه التحرك لإلزام إسرائيل وقف الاعتداءات واحترام سيادة لبنان
خبر عاجل
05:37
نواف سلام: مصداقية المجتمع الدولي على المحك وعليه التحرك لإلزام إسرائيل وقف الاعتداءات واحترام سيادة لبنان
0
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
0
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
0
حال الطقس
2025-07-15
طقس حار ورطب يؤثر على لبنان... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-07-15
طقس حار ورطب يؤثر على لبنان... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
0
خبر عاجل
2025-06-14
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
خبر عاجل
2025-06-14
وسائل إعلام إسرائيلية: الهدف من الهجوم في صنعاء - اليمن هو محمد الغماري رئيس أركان الحوثيين
0
اقتصاد
2025-09-03
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
2025-09-03
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:27
وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة
أخبار لبنان
08:27
وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
0
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
0
أخبار دولية
05:06
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
أخبار دولية
05:06
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
0
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
0
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
0
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
2
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
3
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
4
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
5
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
6
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
7
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
8
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More