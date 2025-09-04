تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة باشرت بأعمال إصلاح بلاط "البازالت" المتضرّر في شارعي ربيز والمقدسي، الممتدَّين من شارع محمد عبد الباقي حتى شارع جان دارك.



وأفادت بأن هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير في شارع المقدسي، من تقاطعه مع شارع محمد عبد الباقي ولغاية شارع القاهرة - المقدسي.



كما سيتمّ تحويل السير الآتي من:



- شارع محمد عبد الباقي باتجاه شارع الحمرا الرئيسي.

- شارع القاهرة - المقدسي باتجاه تقاطع القاهرة - الصوراتي.



وأشارت إلى أنّ هذه الإجراءات ستستمرّ لحين انتهاء الأشغال.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.