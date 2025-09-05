الوزير محمد حيدر للـLBCI: لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية

