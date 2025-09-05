مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش

أفادت مصادر وزارية للـLBCI، بأن المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجيا بسحب السلاح ضمن المراحل التالية:



١_ استكمال منطقة جنوب الليطاني

٢_ بين جنوب الليطاني والاولي

٣_ بيروت

٤_ البقاع

٥_ باقي المناطق من ضمنها شمال لبنان



على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.