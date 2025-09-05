معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك