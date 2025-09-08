غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل

غارتان في محيط النبي موسى بين زبود وصبوبا في البقاع الشمالي

غارتان في محيط النبي موسى بين زبود وصبوبا في البقاع الشمالي

جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش