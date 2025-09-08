الأخبار
غارتان في محيط النبي موسى بين زبود وصبوبا في البقاع الشمالي

خبر عاجل
2025-09-08 | 06:18
غارتان في محيط النبي موسى بين زبود وصبوبا في البقاع الشمالي
غارتان في محيط النبي موسى بين زبود وصبوبا في البقاع الشمالي

خبر عاجل

النبي

وصبوبا

البقاع

الشمالي

معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل
غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
07:59

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نواجه الإرهاب بحزم ونطبق قانون طرد عائلات الإرهابيين لردع القتلة

LBCI
خبر عاجل
07:54

معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل

LBCI
أمن وقضاء
07:44

قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة

LBCI
أخبار لبنان
07:42

بهاء الحريري التقى فاعليات بيروتية وناقش مستقبل العاصمة ودورها الوطني

LBCI
خبر عاجل
07:54

معلومات للـLBCI: لودريان يبدأ لقاءاته يوم الخميس ولمدة يومين ومن المفترض أن تقتصر اللقاءات على الرئاسات الثلاث كما سيلتقي قائد الجيش وعددًا من الشخصيات في قصر الصنوبر وسيجتمع بقائد القوة الفرنسية في اليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
05:57

غارات اسرائيلية تستهدف جرود السلسلة الغربية لجبال لبنان في اطراف الهرمل

LBCI
خبر عاجل
13:02

جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش

LBCI
خبر عاجل
12:59

جعجع: زمن التمديد ولى الى غير رجعة وسنقاوم أي محاولة لوقف مسيرة التغيير ونتمسك باجراء انتخابات نيابية ناجحة

LBCI
أمن وقضاء
07:36

أمن الدولة توقف مروج مخدرات في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
05:20

الرئيس عون هنأ القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني لفوزه بشهادة تقدير من الأمم المتحدة بالتعاون مع الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد بعد نيله جائزة مكافحة الفساد من وزارة الخارجية الأميركية كما منحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
فنّ
2025-08-09

بإطلالات بسيطة وأقنعة غريبة... ليوناردو دي كابريو يثير فضول الجمهور! (صور)

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
أخبار لبنان
14:22

خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...

LBCI
رياضة
14:18

روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل

LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
خبر عاجل
12:46

جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين

