‏أكسيوس: إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض لـ"حماس" في الدوحة

نواف سلام من عين التينة: حزب الله أعطى "مرّة وإثنين" الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري وهناك خطة وضعها الجيش لحصر السلاح وسنتابع تنفيذها شهريا ونحن رحبنا بالخطة والترحيب يعني التعامل الايجابي