إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إسرائيل حاولت مهاجمة قيادات من "حماس" في قطر

وزير الخارجية يوسف رجّي لـ"أ.ف.ب": خطة الجيش تقضي بنزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني خلال ثلاثة أشهر