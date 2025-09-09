الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إسرائيل حاولت مهاجمة قيادات من "حماس" في قطر

2025-09-09 | 09:11
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إسرائيل حاولت مهاجمة قيادات من "حماس" في قطر

الجيش

الإسرائيليّ:

إسرائيل

حاولت

مهاجمة

قيادات

"حماس"

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
آخر الأخبار

LBCI
فنّ
10:30

داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي بإطلالة أنثوية ناعمة: "نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"

LBCI
أخبار دولية
10:25

نتانياهو يقول إن استهداف قادة حماس نفذته إسرائيل بشكل "مستقل بالكامل"

LBCI
أخبار لبنان
10:22

عون يشدّد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خلال لقائه المندلاوي والوفد البرلماني الآسيوي – الإفريقي

LBCI
آخر الأخبار
10:20

الداخلية القطرية: الفرق المختصة تباشر مهامها والوضع آمن وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والأصوات التي سمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس

LBCI
خبر عاجل
10:10

مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
09:29

رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: تم إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في قطر

LBCI
خبر عاجل
09:16

القناة ١٤ الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: هاجمنا قيادات حماس بقطر بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وننتظر النتائج

LBCI
خبر عاجل
09:13

مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار دولية
2025-06-21

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة منشأة لإنتاج أجهزة الطرد في موقع أصفهان النووي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

"اليازا" تحذر من وجود فتحات خطيرة على الطرق السريعة..

LBCI
آخر الأخبار
09:30

القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر للهجوم على قيادة حماس في قطر

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

بعد أسابيع من غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة... لقاء بين سلام وبري

LBCI
آخر الأخبار
07:50

مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري

LBCI
أخبار لبنان
05:45

وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق

LBCI
أخبار لبنان
04:43

سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:49

كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
آخر الأخبار
08:54

شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
أمن وقضاء
06:19

أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أخبار دولية
09:36

قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور

