حزب الله: ليس لدينا أي تواجد ولا نمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله جملة وتفصيلًا ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله.



وجددت التأكيد في بيان، على ما أعلنته سابقًا، بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية، وأنه حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها.