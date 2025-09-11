الأخبار
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
2025-09-11 | 09:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه أجرى جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام.
وقال أدرعي في منشور عبر موقع "إكس": "لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الارهابية على حدودنا".
أخبار لبنان
خبر عاجل
ميدانية
لأدرعي
الجنوب
(صور)
التالي
طوارئ الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عين بعال - البازورية أدت إلى سقوط شهيد
قاسم: كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه
السابق
