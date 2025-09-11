جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه أجرى جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام.



وقال أدرعي في منشور عبر موقع "إكس": "لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الارهابية على حدودنا".