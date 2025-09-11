الأخبار
نواف سلام دان الجولة الاستفزازية التي قام بها أدرعي داخل الأراضي اللبنانية

خبر عاجل
2025-09-11 | 12:28
نواف سلام دان الجولة الاستفزازية التي قام بها أدرعي داخل الأراضي اللبنانية
0min
نواف سلام دان الجولة الاستفزازية التي قام بها أدرعي داخل الأراضي اللبنانية

دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأشد العبارات، الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام.
 
وقال عبر حسابه على منصة "أكس: "إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة. نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي".
 

أخبار لبنان

خبر عاجل

نواف سلام

الجولة

أدرعي

الأراضي اللبنانية

الخيام

