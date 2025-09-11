نواف سلام دان الجولة الاستفزازية التي قام بها أدرعي داخل الأراضي اللبنانية

باشد العبارات، أدين الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام.
إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على…
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 11, 2025
