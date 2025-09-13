مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات

مراد: ندين العدوان على دولة قطر الشقيقة ونحذر من خطر المشروع الإسرائيلي على الأمن القومي العربي

قائد قوى الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب للـLBCI: نحن ملتزمون بأي قرار يصدر عن الرئيس عباس وسنعمل على تنفيذه ولقد سلّمنا كامل السلاح الثقيل أما السلاح المتوسط والفردي فيبقى بيدنا