الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات
خبر عاجل
2025-09-13 | 06:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات
0
min
مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات
خبر عاجل
افتتاح
الصحي
البقاع:
للتمسك
باتفاق
الطائف
كمرجعية
وطنية
جامعة
والمطالبة
بتطبيقه
كاملاً
إصلاحات
التالي
مراد: ندين العدوان على دولة قطر الشقيقة ونحذر من خطر المشروع الإسرائيلي على الأمن القومي العربي
قائد قوى الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب للـLBCI: نحن ملتزمون بأي قرار يصدر عن الرئيس عباس وسنعمل على تنفيذه ولقد سلّمنا كامل السلاح الثقيل أما السلاح المتوسط والفردي فيبقى بيدنا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:27
حريق في مصفاة نفط روسية عقب هجوم بمسيرات
أخبار دولية
11:27
حريق في مصفاة نفط روسية عقب هجوم بمسيرات
0
عالم الطبخ
11:11
سلمون مع صلصة الكاري والأرز... طبق مميز مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:11
سلمون مع صلصة الكاري والأرز... طبق مميز مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
آخر الأخبار
11:09
قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل
آخر الأخبار
11:09
قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل
0
أخبار لبنان
10:24
"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء
أخبار لبنان
10:24
"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:18
مراد: يجب الحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعدم جعل لبنان ساحة لتهديد استقرارها
خبر عاجل
06:18
مراد: يجب الحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعدم جعل لبنان ساحة لتهديد استقرارها
0
خبر عاجل
06:17
مراد: ندين العدوان على دولة قطر الشقيقة ونحذر من خطر المشروع الإسرائيلي على الأمن القومي العربي
خبر عاجل
06:17
مراد: ندين العدوان على دولة قطر الشقيقة ونحذر من خطر المشروع الإسرائيلي على الأمن القومي العربي
0
خبر عاجل
04:19
قائد قوى الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب للـLBCI: نحن ملتزمون بأي قرار يصدر عن الرئيس عباس وسنعمل على تنفيذه ولقد سلّمنا كامل السلاح الثقيل أما السلاح المتوسط والفردي فيبقى بيدنا
خبر عاجل
04:19
قائد قوى الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب للـLBCI: نحن ملتزمون بأي قرار يصدر عن الرئيس عباس وسنعمل على تنفيذه ولقد سلّمنا كامل السلاح الثقيل أما السلاح المتوسط والفردي فيبقى بيدنا
0
خبر عاجل
04:05
رئيس بلدية جونيه فيصل إفرام للـLBCI: جرى مسح 64 محلاً على مسلكي الأوتوستراد أُقفِل منها بين 28 و30 محلاً فيما قدّم باقي أصحاب المحال مستندات تثبت شرعيتهم وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة ستُقفل المحال المتبقية أيضاً
خبر عاجل
04:05
رئيس بلدية جونيه فيصل إفرام للـLBCI: جرى مسح 64 محلاً على مسلكي الأوتوستراد أُقفِل منها بين 28 و30 محلاً فيما قدّم باقي أصحاب المحال مستندات تثبت شرعيتهم وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة ستُقفل المحال المتبقية أيضاً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-08-24
نانسي عجرم تتألق بإطلالة زرقاء من توقيع إيلي صعب (صور)
فنّ
2025-08-24
نانسي عجرم تتألق بإطلالة زرقاء من توقيع إيلي صعب (صور)
0
صحف اليوم
01:27
جنبلاط يقرن القول بالفعل... حراك لـ"التقدمي" ولجنة تحقيق في السويداء خلال أيام (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
01:27
جنبلاط يقرن القول بالفعل... حراك لـ"التقدمي" ولجنة تحقيق في السويداء خلال أيام (الأنباء الالكترونية)
0
أمن وقضاء
04:26
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية
أمن وقضاء
04:26
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية
0
آخر الأخبار
11:09
قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل
آخر الأخبار
11:09
قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:38
مرسوم لتحويل مستشفى برالياس إلى مستشفى حكومي بعد ثلاث سنوات من الإغلاق
أخبار لبنان
06:38
مرسوم لتحويل مستشفى برالياس إلى مستشفى حكومي بعد ثلاث سنوات من الإغلاق
0
تقارير نشرة الاخبار
06:24
المرحلة الرابعة من تسليم سلاح المخيمات إلى الجيش اللبناني في البداوي وعين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
06:24
المرحلة الرابعة من تسليم سلاح المخيمات إلى الجيش اللبناني في البداوي وعين الحلوة
0
خبر عاجل
06:16
مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات
خبر عاجل
06:16
مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات
0
أخبار لبنان
04:31
قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسلّم دفعات جديدة من السلاح للجيش اللبناني في إطار الشراكة الفلسطينية–اللبنانية
أخبار لبنان
04:31
قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسلّم دفعات جديدة من السلاح للجيش اللبناني في إطار الشراكة الفلسطينية–اللبنانية
0
أخبار لبنان
04:13
انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم
أخبار لبنان
04:13
انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم
0
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
03:06
المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
03:06
المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني
0
أخبار دولية
15:15
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
أخبار دولية
15:15
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:36
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
أمن وقضاء
07:36
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
2
أمن وقضاء
01:02
الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية
أمن وقضاء
01:02
الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية
3
أمن وقضاء
04:26
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية
أمن وقضاء
04:26
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية
4
حال الطقس
02:34
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:34
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
5
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
6
صحف اليوم
00:58
إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:58
إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
8
أمن وقضاء
04:45
قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT
أمن وقضاء
04:45
قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More