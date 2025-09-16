معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

علمت الـLBCI، أنه يتم التداول في هذه الاثناء في قصر عدل بعبدا باسماء أعضاء الهيئة اللاتهامية التي ستنظر في ملف الكازينو ويشاع ان احدى الهيئات الاتهامية الثلاث برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على الملف.



وأفادت المعلومات بأن الهيئة الثانية التي أصرت القاضية الخازن أن يكون الملف في عهدتها قد تنحى اثنين من اعضائها، فلم يتم نقل الملف الى الهيئة الثالثة.