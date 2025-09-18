الأخبار
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات على أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان

خبر عاجل
2025-09-18 | 10:49
LBCI
LBCI
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات على أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات على أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان

خبر عاجل

الإسرائيلي:

بدأنا

هجمات

أهداف

عسكرية

لبنان

مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار
13:15

عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى

أخبار دولية
12:58

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه

أخبار لبنان
12:55

حسن فضل الله: التعويل على المناشدات الرسمية لرعاة اتفاق وقف النار هو صرخةٌ في وادٍ سحيق لن يسمعها أحد

آخر الأخبار
12:52

عمّان تؤكد أن المشتبه بتنفيذ الهجوم عند المعبر سائق أردني

اخترنا لكم
خبر عاجل
11:39

الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه

خبر عاجل
11:03

غارة اسرائيلية استهدفت بلدة دبين منذ قليل

خبر عاجل
10:48

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان

خبر عاجل
06:19

مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية

زوارنا يقرأون الآن
عالم الطبخ
2025-09-09

الأرز مع الدجاج وسلطة الشمندر وحلوى النمورة... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
12:10

الكيش بالفطر والأرز مع الدجاج بعجينة البقلاوة... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أخبار لبنان
09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

خبر عاجل
2025-06-18

مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166

بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى

مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025

أخبار لبنان
07:20

جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

الأكثر قراءة
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

أخبار لبنان
09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

فنّ
03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

موضة وجمال
05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

أخبار لبنان
10:27

سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701

خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

