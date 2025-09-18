غارة اسرائيلية استهدفت بلدة دبين منذ قليل

مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية

مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك