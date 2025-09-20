مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة

