بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
2025-09-25 | 15:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
للـLBCI:
الرئيس
مواعيده
السراي
الحكومي
التالي
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
16:53
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
آخر الأخبار
16:53
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
16:53
ترامب يقول إن اتفاقا بشأن غزة بات "قريبا جدا" بعد محادثة أجراها مع نتانياهو
آخر الأخبار
16:53
ترامب يقول إن اتفاقا بشأن غزة بات "قريبا جدا" بعد محادثة أجراها مع نتانياهو
0
آخر الأخبار
16:37
ترامب: من المرجح الإعلان عن صفقة بشأن الرهائن قريبا
آخر الأخبار
16:37
ترامب: من المرجح الإعلان عن صفقة بشأن الرهائن قريبا
0
أخبار لبنان
16:34
إيهاب مطر: الدولة... ثم الدولة
أخبار لبنان
16:34
إيهاب مطر: الدولة... ثم الدولة
اخترنا لكم
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
0
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
0
خبر عاجل
08:56
وزير المال: هناك اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين ونعمل بجدية على اعادة احياء القطاع المصرفيّ
خبر عاجل
08:56
وزير المال: هناك اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين ونعمل بجدية على اعادة احياء القطاع المصرفيّ
0
خبر عاجل
08:54
وزير المال: هناك تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدوليّ لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف
خبر عاجل
08:54
وزير المال: هناك تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدوليّ لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ على برنامج وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد وهناك بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم المصارف
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
2025-06-17
إردوغان: إسرائيل بقيادة نتنياهو هي "أكبر تهديد" للمنطقة
آخر الأخبار
2025-06-17
إردوغان: إسرائيل بقيادة نتنياهو هي "أكبر تهديد" للمنطقة
0
منوعات
2025-07-21
الكشف عن هوية الطالبة التي وثّقت لحظة "الخيانة" في حفل كولدبلاي... والمبلغ الضخم الذي قد تجنيه! (صورة)
منوعات
2025-07-21
الكشف عن هوية الطالبة التي وثّقت لحظة "الخيانة" في حفل كولدبلاي... والمبلغ الضخم الذي قد تجنيه! (صورة)
0
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
0
فنّ
2025-07-17
نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)
فنّ
2025-07-17
نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
طرق تمويل مموهة لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:48
طرق تمويل مموهة لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 25-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 25-9-2025
الأكثر قراءة
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
3
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
4
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
5
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
6
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
7
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
8
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
