منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

أكد مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ان "المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائمًا هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع الى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الاهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية".



وقال: "لقد بذل الجيش اللبناني الدماء والارواح والاصابات والاعاقات في سبيل الارض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكورًا ولا زهورًا من احد، لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لالقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة".



وشدد على انه "للجيش اللبناني وطنًا يصونه ورئيسًا يرعاه وقائدًا يسهر عليه وشعبًا يحبه ويرى فيه الامل الباقي بعد الله ولبنان".