معلومات للـLBCI: إجتماع يعقد عند الثالثة بين رئيس الحكومة وكل من وزير الداخلية والدفاع والعدل على أن يليه لقاء تشاوري مع كافة الوزراء لمراجعة العمل الحكومي

