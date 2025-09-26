الأخبار
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والحكومة حريصة على استقرار البلاد وقطع باب الفتنة وحملات الكراهية
خبر عاجل
2025-09-26 | 11:02
min
آخر الأخبار
آخر الأخبار
14:47
حكم فرنسيّ بسجن ثلاث عائدات من سوريا للانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
14:47
حكم فرنسيّ بسجن ثلاث عائدات من سوريا للانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار لبنان
14:31
افرام: شكرت الرئيس سلام على موقفه الوطنيّ
أخبار لبنان
14:31
افرام: شكرت الرئيس سلام على موقفه الوطنيّ
0
أخبار لبنان
14:25
فياض: السلطة مطالبة بالمزيد من المسؤولية والرشد في إدارتها
أخبار لبنان
14:25
فياض: السلطة مطالبة بالمزيد من المسؤولية والرشد في إدارتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
14:20
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
اخترنا لكم
خبر عاجل
09:48
نتنياهو: السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وأدعو لبنان إلى بدء مفاوضات مباشرة
خبر عاجل
09:48
نتنياهو: السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن وأدعو لبنان إلى بدء مفاوضات مباشرة
0
خبر عاجل
09:24
صندوق النقد الدوليّ يحث لبنان على النظر في إجراء إصلاحات ضريبية للإنفاق على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية
خبر عاجل
09:24
صندوق النقد الدوليّ يحث لبنان على النظر في إجراء إصلاحات ضريبية للإنفاق على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية
0
خبر عاجل
08:23
نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"
خبر عاجل
08:23
نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"
0
خبر عاجل
06:29
معلومات للـLBCI: إجتماع يعقد عند الثالثة بين رئيس الحكومة وكل من وزير الداخلية والدفاع والعدل على أن يليه لقاء تشاوري مع كافة الوزراء لمراجعة العمل الحكومي
خبر عاجل
06:29
معلومات للـLBCI: إجتماع يعقد عند الثالثة بين رئيس الحكومة وكل من وزير الداخلية والدفاع والعدل على أن يليه لقاء تشاوري مع كافة الوزراء لمراجعة العمل الحكومي
زوارنا يقرأون الآن
منوعات
2025-09-22
"عُثر قرب حقيبتها المدرسية على حبل نايلون ووردة"... بعد 27 سنة على ارتكاب جريمته إليكم مصير هذا الرجل
منوعات
2025-09-22
"عُثر قرب حقيبتها المدرسية على حبل نايلون ووردة"... بعد 27 سنة على ارتكاب جريمته إليكم مصير هذا الرجل
0
فنّ
2025-07-23
"تحت أضواء جدة"... هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء (صور)
فنّ
2025-07-23
"تحت أضواء جدة"... هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء (صور)
0
رياضة
2025-07-28
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزاً تاريخياً في رالي إستونيا
رياضة
2025-07-28
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزاً تاريخياً في رالي إستونيا
0
أخبار دولية
2025-09-13
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
أخبار دولية
2025-09-13
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:20
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
14:20
سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"
0
أخبار دولية
13:22
تشريعات لانطلاق أول بنك بيتكوين في العالم... ولبنان يمتلك كل المقومات
أخبار دولية
13:22
تشريعات لانطلاق أول بنك بيتكوين في العالم... ولبنان يمتلك كل المقومات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
13:16
انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...
0
أخبار دولية
13:12
واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو
أخبار دولية
13:12
واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو
0
أخبار دولية
13:09
الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال
أخبار دولية
13:09
الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:06
13:06
صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء
0
أمن وقضاء
13:04
الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك
أمن وقضاء
13:04
الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير
تقارير نشرة الاخبار
13:03
13:03
سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
3
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
4
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
5
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
6
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
7
أخبار لبنان
08:56
عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين
أخبار لبنان
08:56
عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين
8
خبر عاجل
08:23
نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"
خبر عاجل
08:23
نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"
