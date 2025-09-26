متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والحكومة حريصة على استقرار البلاد وقطع باب الفتنة وحملات الكراهية

