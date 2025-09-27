الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في عين التينة

التالي

لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا