لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا

