الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم: ندعو إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها وعلى القانون الحاليّ كي لا نفوّت فرصة إجرائها

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك