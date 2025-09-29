النائب علي فياض: المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات

