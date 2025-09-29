انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة

الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء في الساعة ١١ لاستكمال جدول الأعمال

وزير الداخلية أحمد الحجار: الوزارة ملتزمة بإجراء الإنتخابات في أيار 2026 على أساس أن كل وزير ملتزم بالقانون ساري المفعول