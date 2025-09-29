الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء في الساعة ١١ لاستكمال جدول الأعمال

النائب ميشال معوض: هناك مسار خطير نراه من حزب الله وفريقه بمحاولة ضرب الدولة واضعاف مؤسساتها وما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة

النائب ميشال معوض: هناك مسار خطير نراه من حزب الله وفريقه بمحاولة ضرب الدولة واضعاف مؤسساتها وما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة

انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة